L’erede di Immobile che gioca all’Inter: “Mi rivedo in lui”

Dopo aver lasciato la scorsa estate il calcio italiano, Ciro Immobile si è trasferito in Turchia alla corte del Besiktas dove in poco tempo è riuscito a diventare il nuovo idolo della tifoseria bianconera. L’attaccante, che nella passata stagione era stato pure accostato all’Inter per via del feeling con Simone Inzaghi, si è così lasciato alle spalle qualche critica ingenerosa che aveva ricevuto nell’ultimo periodo in Italia.

Intervistato ai microfoni di Chiamarsi Bomber, il centravanti italiano ha toccato diversi temi. Tra questi, Immobile ha indicato un suo possibile erede tra i giovani attaccanti della nuova generazione il cui cartellino è di proprietà dell’Inter, anche se attualmente si trova in prestito in Serie B.

Questa la risposta dell’ex Lazio: “In chi mi rivedi? Francesco Pio Esposito dello Spezia”.