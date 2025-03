“Pressioni per non giocare”: accusa SHOCK al Napoli

Sono arrivate accuse piuttosto pesanti nelle scorse ore nei confronti del Napoli. Ad avanzarle, dal ritiro della sua Nazionale, è stato tra l’altro un titolarissimo della formazione di Antonio Conte, il quale ha portato alla luce una situazione che evidentemente lo ha infastidito non poco.

Come raccontato ai microfoni di Klan Kosova Tv in seguito al match vinto dal Kosovo per 2-1 contro l’Islanda, Amir Rrahmani ha puntato il dito contro il Napoli. Il centrale ha rivelato di aver subito pressioni da parte del club partenopeo affinché non prendesse parte al match con la sua Nazionale per via di un problema che aveva accusato nell’ultima partita di campionato con il Venezia.

Questa l’accusa mossa da Rrahmani: “Avevo molti dubbi sul giocare, perché ero uscito dall’ultima partita con un problema, quattro giorni fa, e il club mi aveva fatto un po’ di pressione per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena”. Una richiesta dettata con ogni probabilità dall’attuale situazione in classifica del Napoli, in piena lotta scudetto con Inter e Atalanta in una fase cruciale della stagione.