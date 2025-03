Appello a Spalletti: “Acerbi deve tornare in Nazionale”

La sconfitta di ieri contro la Germania, ha messo in evidenza tutte le problematiche della fase difensiva della Nazionale Italiana. Qualora non dovesse riuscire a rimontare lo svantaggio nella gara di ritorno dei quarti di finale di Nations League, la selezione di Luciano Spalletti verrà eliminata e finirà nel girone per le qualificazioni ai Mondiali con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Ciò significa che in questo momento è elevata la possibilità di doversi scontrare con Haaland sulla strada per i prossimi Mondiali. Da qui la proposta avanzata dal giornalista Paolo Condò al commissario tecnico Luciano Spalletti di valutare un ritorno in Nazionale di Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter, che in due diverse occasioni ha già neutralizzato il norvegese, rimane tutt’ora il miglior centrale italiano in marcatura, specialmente su attaccanti fisicamente molto possenti.

Questo il suo appello: “La marcatura a uomo contro la Germania non ha rimediato agli errori della zona contro la Francia, anzi. Se al primo corner viene già tutto, passa anche la voglia di organizzare una replica. Ho proposto il ritorno di Francesco Acerbi, ultima apparizione contro l’Ucraina di un anno e mezzo fa nella gara che ci mandò all’Europeo, in quanto specialista della marcatura su Haaland e sugli altri 9 in formato extra large. Finché non ci sarà il tempo per costruire una difesa, e fino al Mondiale sarà dura trovarlo, meglio puntare sul singolo”.