Il BOMBER vuole solo l’Inter: sì al colpo da 40 milioni

Negli ultimi giorni si sono improvvisamente scaldate le voci di mercato che riguardano l’Inter. Oltre alla possibilità di poter spendere un budget considerevole, ecco che sono iniziati a circolare con una certa insistenza i primi nomi concreti che potrebbero finire in maglia nerazzurra dalla prossima stagione.

Su tutti, il più quotato dai quotidiani sportivi italiani è quello di Santiago Castro, centravanti del Bologna considerato come erede naturale di Lautaro Martinez. Argentino classe 2004, ha già sulle spalle una valutazione importante che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Per abbassare il prezzo, però, l’Inter avrebbe in serbo un paio di carte da giocarsi.

La prima riguarda Giovanni Fabbian e la recompra da 12 milioni di euro valida fino alla prossima estate: il club nerazzurro potrebbe sfruttarla a suo vantaggio all’interno dell’affare Castro. La seconda, invece, fa riferimento ad Asllani, calciatore che tanto piace a Vincenzo Italiano e che veste la maglia dell’Inter. Questi due centrocampisti potrebbero rientrare nella trattativa generando un risparmio notevole ai nerazzurri.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, inoltre, Castro ha già dato il suo sì all’Inter. La destinazione nerazzurra è in assoluto la sua preferita, sia per la fortunata tradizione di attaccanti argentini a Milano che per l’amicizia che lo lega all’idolo Lautaro Martinez. Un affare che ancora non è entrato del tutto nel vivo, ma che si appresta a decollare da qui alle prossime settimane.