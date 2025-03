Liverpool all’ASSALTO dell’Inter: è pronto a prendersi il titolare

Il Liverpool tenta di mettere le mani su un giocatore molto importante per l’Inter. A riferirlo sono sia fonti inglesi che spagnole e per i nerazzurri si tratterebbe di una perdita non di poco conto, soprattutto tenendo in considerazione quanto sta giocando (e ad alti livelli) in questa stagione con Simone Inzaghi.

Si tratta di Stefan De Vrij che, secondo quanto raccolto dal media britannico TeamTalk e poi confermato anche dall’iberico Fichajes.net, potrebbe raccogliere l’eredità del suo connazionale Virgil Van Dijk nel Liverpool. Il club inglese rischia infatti di perdere a parametro zero il suo capitano al termine della stagione.

A questo punto uno dei nomi per sostituire Van Dijk sarebbe il suo compagno di Nazionale, Stefan De Vrij. L’Inter deve ringiovanire la rosa e l’addio del numero 6 potrebbe andare proprio in questa direzione (essendo pure in scadenza a giugno) ma Inzaghi ha puntato molto sull’ex Lazio in questa stagione dato che ci sono stati tanti infortuni nel reparto difensivo.