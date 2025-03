Spavento Arnautovic in Nazionale: “Forte dolore al petto”

Rimasto in campo per tutta la durata dell’incontro di Nations League pareggiato per 1-1 contro la Serbia, Marko Arnautovic ha disputato una buona gara con la sua Austria impreziosita anche da un assist. L’attaccante dell’Inter, però, ha vissuto durante la gara anche un improvviso attacco di panico in seguito ad una forte pressione avvertita all’altezza della parte superiore del petto.

Arnautovic, nelle parole riprese da Sportmediaset, ha ammesso di aver avuto paura prima dell’intervento dello staff medico della Nazionale Austriaca: “Ho sentito un’enorme pressione nella metà superiore dell’addome, nello stesso momento ho avuto un attacco di panico e non so perché mi sia capitato. Il dottore ha dato un’occhiata, mi ha dato una medicina, è tornato tutto ok e ho potuto continuare”.