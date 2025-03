Operazione derby per Lautaro: il PIANO per riaverlo in Coppa Italia

Nel fine settimana Lautaro Martinez sarà già di ritorno dall’Argentina e tornerà a Milano per via di un infortunio che ha subito negli ultimi giorni e che gli ha impedito di prendere parte agli impegni con la sua Nazionale nel corso di questa settimana di pausa del campionato di Serie A e delle altre leghe europee.

Il capitano dell’Inter, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, effettuerà nuove visite una volta tornato in Italia per capire meglio l’entità esatta del suo infortunio e stabile un piano di recupero senza errori e permettere quindi a Simone Inzaghi di riavere in perfette condizioni il suo numero 10.

L’Inter infatti non vuole avere nessuna fretta con il recupero di Lautaro Martinez per evitare ricadute in un momento cruciale della stagione. L’obiettivo dello staff medico nerazzurro rimane comunque quello di riaverlo al top per il derby contro il Milan del 2 aprile, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.