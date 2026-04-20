Ospite negli studi di Sky Calcio Club, il commissario tecnico della Turchia ed ex allenatore del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato di Hakan Calhanoglu e della sua importanza nell’Inter e non solo: “Cosa succede quando manca un giocatore come Calhanoglu? Questo è un problema grandissimo, che l’avevo capito quando allenavo la Fiorentina con Pizarro. Perché il problema non è che non ce l’hai tu come allenatore, non ce l’ha la squadra. La squadra si appoggia, l’Inter si appoggia su di lui, i giocatori dell’Inter si appoggiano su di lui: dà i tempi, quando accelerare, quando rallentare, e in nazionale lo stesso. Quindi il problema grande di questi grandi calciatori è che quando non ce li hai, non perdi solo lui, ma perdi un pezzo di squadra. Perché i compagni si sentono meno sicuri” le parole di Montella che sanno quasi di avvertimento anche in chiave futura, viste le voci attorno al centrocampista in scadenza di contratto con l’Inter nel 2027.



Il CT poi aggiunge: “Rispetto a quando l’ho allenato al Milan, che era un numero 10, una mezzala offensiva, lui ora nelle traiettorie difensive, anche quando non recupera palla, c’è sempre. È sempre nella diagonale giusta, nella copertura giusta, è diventato, oltre al talento e alla qualità tecnica in fase di palleggio, anche un giocatore che difensivamente, lo fa anche con piacere di recuperare la palla, non è insomma una cosa facile per un giocatore di questo livello”.