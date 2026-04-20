Grandi manovre soprattutto in difesa per l’Inter che in vista del prossimo mercato estivo sta sprintando su Muharemovic del Sassuolo ma non perde di vista altri talenti internazionali. In particolare il noto giornalista Ben Jacobs parla di un interessamento per Samson Baidoo, centrale classe 2004 del Lens seguito anche da club inglesi e dalla Juventus, che però non avrebbe al momento fretta di muoversi sul giocatore.

Secondo lo stesso Jacobs, con la qualificazione alla prossima Champions League il Lens farà molta resistenza e valuta il suo calciatore oltre 30 milioni di euro. L’Inter, dopo l’affare Diouf la scorsa estate, ha un canale aperto.

Baidoo è un centrale di piede destro, ben strutturato fisicamente (alto circa 1,90m), abile anche nel gioco con i piedi. In questa stagione ha anche segnato due gol e fornito due assist. Ha un contratto lungo, in scadenza nel 2030.