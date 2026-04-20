20 Aprile 2026

Nuovo colpo dal Lens? Inter su Baidoo. Jacobs: “C’è il prezzo”

Anche la Juventus è sul giocatore

Grandi manovre soprattutto in difesa per l’Inter che in vista del prossimo mercato estivo sta sprintando su Muharemovic del Sassuolo ma non perde di vista altri talenti internazionali. In particolare il noto giornalista Ben Jacobs parla di un interessamento per Samson Baidoo, centrale classe 2004 del Lens seguito anche da club inglesi e dalla Juventus, che però non avrebbe al momento fretta di muoversi sul giocatore.

Secondo lo stesso Jacobs, con la qualificazione alla prossima Champions League il Lens farà molta resistenza e valuta il suo calciatore oltre 30 milioni di euro. L’Inter, dopo l’affare Diouf la scorsa estate, ha un canale aperto.

Baidoo è un centrale di piede destro, ben strutturato fisicamente (alto circa 1,90m), abile anche nel gioco con i piedi. In questa stagione ha anche segnato due gol e fornito due assist. Ha un contratto lungo, in scadenza nel 2030.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.