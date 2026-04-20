Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, a margine del premio “Inside The Sport 2026” di Coverciano, alza la voce in risposta alle domande sulle tante notizie apparse in Spagna in merito all’interessamento del Barcellona per Alessandro Bastoni: “Bastoni ha un contratto con l’Inter e ad oggi non penso ci siano situazioni tali da far pensare ad un bastoni lontano dall’Inter – dice il Ds nerazzurro che poi aggiunge -. Barcellona? Quello che dicono non lo so, so che noi siamo contenti di Bastoni. Siamo contenti di quello che Bastoni ha dato all’Inter e sono sicuro che Bastoni darà ancora tanto all’Inter. Poi se c’è qualcuno interessato a Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono e devono fare questo, non devono parlare”.

Ausilio, poi, si sofferma anche sugli altri temi del momento, a partire da quel Palestra del Cagliari, di proprietà dell’Atalanta, che tanto piace al club nerazzurro e non solo: “È un ottimo calciatore, un profilo adatto a tantissime squadre ma per il momento c’è una squadra forte, che ha una grande visione per i calciatori e di progetto, ovvero l’Atalanta. Quindi sarà un giocatore importante intanto per l’Atalanta, poi vediamo cosa dirà il mercato e il futuro di questo ragazzo che sicuramente ha grandi qualità”.

Quindi un passaggio su Chivu e gli obiettivi stagionali: “Sapevamo che con Chivu bisognava fare un percorso con un allenatore giovane, ma noi ci credevamo tantissimo. Serviva tempo e pazienza, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e i risultati parlano per Chivu. Quest’anno, nonostante il cambio dell’allenatore e l’arrivo di giovani, ci siamo dimostrati da subito forti e nelle condizioni da qui a breve di portare a casa qualcosa di importante”.