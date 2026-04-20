Stefan de Vrij fa parte della lista dei calciatori in scadenza di contratto con l’Inter a fine giugno e a 34 anni sembrava destinato a partire a parametro zero nell’ambito dell’opera di ringiovanimento a cui sta lavorando la dirigenza interista. Anche in Inter-Cagliari, però, il difensore olandese si è dimostrato affidabile e dunque internamente alla società sono in corso dei ragionamenti che potrebbero portare ad un colpo di scena.

Ne parla il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano: “De Vrij quest’anno ha giocato poco, è vero, ma resta un giocatore di grande affidabilità, l’Inter la vede così: un ragazzo che non ha mai creato problemi, che è sempre stato molto utile in campo e fuori, anche in spogliatoio, esperienza, leadership, qualità. Insomma, De Vrij ha confermato ancora una volta la sua assoluta affidabilità. Mentre il contratto di Acerbi al 100% non sarà rinnovato, poi nel calcio, ragazzi, mai dire mai, ma al momento l’indicazione è che Acerbi e l’Inter si separeranno a fine stagione e non c’è mai stato dubbio, per quanto riguarda Stefan de Vrij, mi risulta che l’Inter stia preparando una proposta di rinnovo“.

Romano poi aggiunge: “Sarebbe un rinnovo chiaramente short term, a breve durata, però l’Inter internamente ha già iniziato a preparare una proposta di rinnovo per Stefan de Vrij. È chiaro che poi la palla passerà al giocatore. De Vrij resta un giocatore cercato da tante squadre, soprattutto all’estero, ci sono diversi club che sarebbero pronti ad offrirgli la possibilità di essere protagonista praticamente ogni settimana, mentre all’Inter magari è più un ragionamento di turnover su tante partite. Insomma, de Vrij deve fare una scelta anche di vita, anche a livello personale, non è più un ragazzino e quindi chiaramente, essendo uno dei suoi ultimi contratti, dovrà fare delle valutazioni anche con la sua famiglia, sulle ambizioni sportive ma anche personali. Quindi de Vrij valuterà questa offerta dell’Inter, ha già altre proposte, ma questo è un fattore da tenere in considerazione, cioè la possibilità che de Vrij possa considerare un rinnovo con l’Inter. È un qualcosa che qualche mese fa non era stato preso in considerazione, adesso con l’idea di separarsi da Acerbi, di aver visto ancora una volta la qualità e la professionalità di de Vrij, insomma l’idea di continuare insieme all’Inter farebbe piacere. Poi chiaramente bisognerà vedere il giocatore, che tipo di prospettive sceglierà di seguire per quanto riguarda il suo futuro”.