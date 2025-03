Marotta apre al gioiello della Lazio: “Stiamo valutando”

Intervenuto questa mattina sulle frequenze di Radio Anch’io Sport, Beppe Marotta non si è limitato a confermare la trattativa avanzata per il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi. Il presidente dell’Inter, ad esempio, non ha smentito il recente accostamento di mercato del club nerazzurro nei confronti di Isaksen, esterno dotato di grande talento di proprietà della Lazio.

Queste le sue parole sull’attaccante: “Noi interessati ad Isaksen? Siamo l’attacco più prolifico, se non ricordo male solo in una partita non abbiamo segnato. Il gioco di Inzaghi si sposa bene con una squadra a propulsione offensiva. Isaksen? Si tratta di un buon giocatore, ma ogni giorno mediaticamente ci attribuiscono l’interessamento di questo o di quel giocatore. Di sicuro abbiamo Lautaro-Thuram, la coppia d’attacco migliore in Italia e di alto profilo a livello europeo. Faremo più avanti il nostro programma con il ds Ausilio e Baccin, terremo conto di quello che il mercato offre e di tante valutazioni, sempre nell’ottica di costruire una squadra competitiva per gli obiettivi che ci siamo prefissati”.