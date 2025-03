Calhanoglu spiega: “Perché ho rifiutato il Bayern Monaco”

Al centro del fortissimo interesse da parte del Bayern Monaco, la scorsa estate Hakan Calhanoglu è stato vicino a lasciare l’Inter. Il centrocampista turco, intervistato da Sportmediaset dopo la vittoria di ieri sera della sua Turchia sull’Ungheria, ha confermato di essere stato effettivamente cercato dal club bavarese, prossimo avversario dei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League.

Questo il motivo del rifiuto spiegato da Calhanoglu che ha riconosciuto ai tifosi dell’Inter buona parte dei meriti: “Mi hanno alzato non solo come giocatore, ma anche come persona, sono maturato di più. Li ringrazierò sempre, quello che fanno, non solo per me, ma per noi, è inspiegabile. Si può solo vivere. Io sto vivendo un momento bellissimo, i nostri tifosi sono incredibili, ti danno a San Siro un’enorme forza e noi vogliamo regalare loro qualcosa di importante. Se è per loro che non sono andato al Bayern Monaco la scorsa estate? Sì!”.