Inter al derby senza Lautaro: “Chi gioca con Thuram”

In seguito all’esito degli esami strumentali che ha evidenziato un risentimento ai flessori della coscia sinistra già in fase di guarigione, Lautaro Martinez non ha perso tempo ed ha subito iniziato a lavorare duramente per cercare di tornare a disposizione dei compagni e di Simone Inzaghi il prima possibile.

Lo stesso tecnico nerazzurro, però, sa bene che aprile sarà un mese fondamentale per via dei tanti match in calendario e non ha alcuna intenzione di forzare il rientro dell’argentino in anticipo. Per questo motivo, stando a quanto scritto nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, oltre a saltare la gara di domenica di campionato con l’Udinese, il Toro potrebbe perdersi anche il derby.

Secondo la rosea, nella migliore delle ipotesi Lautaro potrebbe finire in panchina per l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan del 2 aprile. Da escludere già adesso, invece, che il capitano nerazzurro possa candidarsi per una maglia dal primo minuto contro i rossoneri, soprattutto in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League dell’8 aprile in Germania contro il Bayern Monaco.

Al suo posto, sono Correa e Arnautovic i principati candidati per far coppia con Thuram già a partire da domenica. Questo perché Taremi rientrerà a Milano solamente nella giornata di giovedì dopo aver peraltro accusato un problema fisico in Nazionale.