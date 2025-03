Gli ultimi dati fisici di Dimarco fanno sorridere Inzaghi

Nonostante alcune assenze pesanti, come quelle di Lautaro, Dumfries, Zielinski e Bastoni che salteranno Inter-Udinese di domenica 30 marzo, Simone Inzaghi qualche ragione per tornare a sorridere ce l’ha. Il tecnico nerazzurro ha infatti ritrovato da qualche giorno Federico Dimarco, insieme a Darmian e Zalewski che daranno una grande mano per far rientrare l’emergenza sugli esterni.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sono particolarmente incoraggianti gli ultimi dati fisici registrati sulle condizioni del laterale italiano di piede mancino. Dimarco, secondo la rosea, ha già ritrovato un’ottima condizione atletica: “Agile sul corto e sul lungo, caldo giusto al momento opportuno”.

Facile immaginare che già contro l’Udinese l’esterno verrà schierato a tutta fascia a sinistra, con Darmian sull’altro versante e rimpiazzare l’assenza di Dumfries. Dopo essere stato ai box per qualche settimana, Dimarco rientra nel momento migliore per affrontare insieme ai suoi compagni un mese da brividi.