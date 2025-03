Dubbi su Donnarumma all’Inter: “Investimento da fare?”

Dopo la clamorosa distrazione commessa insieme ai compagni di Nazionale la scorsa domenica contro la Germania in occasione dell’assurdo gol incassato da corner, Gigio Donnarumma è finito ancora una volta nel mirino della critica. Un portiere che spesso nel corso della sua carriera è passato da momenti di esaltazione, ad attacchi mediatici violenti alla prima disattenzione.

Questa mattina, ad esempio, Calciomercato.com ha esaminato il suo futuro e le voci di mercato che lo vedrebbero all’Inter a costo zero nell’estate 2026, la stessa che sancirà la scadenza del contratto con i nerazzurri di Yann Sommer. Un interesse che è stato messo in dubbio dal punto di vista tecnico, come si evince da una serie di domande poste: “A 26 anni già compiuti e con un’esperienza piuttosto importante alle spalle, sarebbe un investimento da fare ad occhi chiusi?”.

Calciomercato.com, in particolare, si è soffermato sulla prova di Donnarumma vista domenica sera: “Questo Donnarumma quanto sarebbe effettivamente migliorabile, anche considerando che all’Inter ritroverebbe come preparatore quel Gianluca Spinelli che lo aveva allenato e svezzato ai tempi del PSG? Una squadra forte e ormai consolidata come quella di Inzaghi farebbe un salto di qualità davvero così importante con l’attuale versione del numero della Nazionale?”.