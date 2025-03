Nuovo stadio Inter e Milan: “Impatto da 4,6 miliardi”

Inter e Milan hanno finalmente reso pubblico il progetto per la costruzione del nuovo stadio da costruire a San Siro, rispettando le normative urbanistiche e i principi della rigenerazione urbana. L’idea prevede la conservazione parziale dell’attuale Meazza, con il mantenimento della facciata e di una parte delle tribune del secondo anello nella zona sud-est, in modo da preservare la memoria storica e simbolica dell’impianto.

Il nuovo impianto sarà una struttura all’avanguardia con una capienza di circa 71.500 posti, con un significativo incremento delle aree corporate. Il progetto, come svelato dal Corriere della Sera, prevede anche la realizzazione di spazi commerciali, un albergo, uffici e aree di ristorazione, che non solo serviranno gli spettatori ma anche i residenti del quartiere circostante.

Uno degli interventi principali sarà la rimozione del tunnel Patroclo, che verrà sostituito con una nuova infrastruttura. Il costo complessivo dell’operazione ammonta a circa 1,25 miliardi di euro, suddivisi tra i 707,9 milioni destinati alla costruzione dello stadio e i 390,1 milioni per la realizzazione del comparto multifunzionale, oltre alle spese accessorie.

Secondo le stime delle due società, l’investimento non riguarderà solo l’area sportiva, ma avrà un impatto economico positivo su tutta la zona per “un’attivazione economica complessiva di circa 4,6 miliardi di euro”. L’intervento si estenderà anche al quartiere popolare adiacente, migliorando l’intero contesto urbano.

Inter e Milan ritengono ormai da tempo che questa sia la soluzione più vantaggiosa rispetto ad un’eventuale ristrutturazione completa del Meazza, che costerebbe circa 836,7 milioni di euro. La trasformazione dell’attuale stadio prevederà la creazione di nuove strutture, tra cui un albergo, uffici, negozi e spazi dedicati alla comunità, con aree pensate per giovani e anziani.

L’obiettivo è garantire un equilibrio tra innovazione e tradizione, rendendo il nuovo stadio un punto di riferimento non solo per il calcio, ma anche per la vita sociale e culturale della città.