Scintille tra Inter e Juve per il nuovo BOMBER del Benfica

Inter e Juventus sono pronte a sfidarsi nuovamente sul mercato in vista della sessione della prossima estate. Entrambi i club potranno fare affidamento su un bottino extra da almeno 20 milioni di euro grazie al premio garantito dalla partecipazione al prossimo Mondiale per Club.

Stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, nerazzurri e bianconeri potrebbero scontrarsi per un attaccante che sta facendo benissimo in questa stagione. Si tratta di Vangelis Pavlidis, centravanti greco classe 1998 di proprietà del Benfica.

Il calciatore ha già siglato ben 20 reti in 43 presenze collezionate in quest’ultima annata ed è monitorato da qualche settimana da Inter e Juventus. Acquistato dal Benfica la scorsa estate per 18 milioni di euro versati all’AZ Alkmaar, Pavlidis viene attualmente quotato da Transfermarkt sui 23 milioni.