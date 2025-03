Milan senza italiani: per rimediare c’è lo sgarbo all’Inter

In quest’ultima sosta del campionato di Serie A, la Nazionale italiana è stata impegnata nei quarti di finale di Nations League che hanno però visto l’eliminazione degli azzurri per mano della Germania nel doppio confronto. In questo turno di convocazioni c’erano diversi giocatori dell’Inter chiamati dal CT Spalletti ma nessuno del Milan.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.com, il club rossonero vuole invertire questa tendenza e tornare a fornire giocatori alla Nazionale italiana. Per farlo vuole iniziare già da quest’estate a comprare giocatori azzurri giovani e di talento che possano essere pilastri per il Milan del presente e del futuro.

Il primo nome nel mirino non farà piacere all’Inter: sembra infatti che il Milan voglia tentare un affondo per Samuele Ricci del Torino. Il regista toscano è partito titolare contro la Germania solo nella sfida di ritorno ed essendo un classe 2001 sembra pronto per il salto in una big. I tifosi nerazzurri sperano che possa arrivare ma bisognerà convincere Cairo (che chiede almeno 30 milioni) e battere la concorrenza rossonera.