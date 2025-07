“100 milioni per il mercato”: rivelazione SHOCK sull’Inter

L’Inter continua ad essere uno dei club più attivi in una fase determinante del calciomercato. Il club nerazzurro, che domani si ritroverà ufficialmente nel raduno di Appiano Gentile, ha come obiettivo quello di presentarsi ai nastri di partenza del nuovo campionato con un organico completo e allestito in ogni reparto.

Da qui la fretta da parte della società di portare a termine gli ultimi colpi su cui si lavora ormai da settimane. Il primo riguarda chiaramente Lookman, per il quale sono attese novità sostanziali all’inizio della prossima settimana. Il secondo, Leoni, dipenderà soprattutto dalle cessioni che l’Inter riuscirà a portare a termine nei prossimi giorni.

Come spiegato da Ivan Zazzaroni su Instagram, infatti, Oaktree per questa finestra di mercato ha messo a disposizione dei dirigenti un mega budget da 100 milioni di euro. Un bottino enorme cui andranno aggiunti anche i ricavi dalle cessioni legati agli esuberi, a partire dai 20 milioni in arrivo da Stankovic e Buchanan. Una volta sbloccate anche le altre partenze, potrà quindi partire l’assalto a Leoni.

Questo l’annuncio del direttore sul mercato dell’Inter: “Oaktree ha messo a disposizione di Marotta e Ausilio 100 milioni per il mercato. Lookman è acquisto prioritario: la prossima settimana l’Inter alzerà l’offerta a 45. Poi la palla passerà a Percassi (Pagliuca) e allo stesso Lookman”.