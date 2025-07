Zazzaroni SVELA la nuova mega offerta dell’Inter per Lookman

Dopo essersi vista rifiutare una prima proposta da 40 milioni di euro dall’Atalanta per Lookman, l’Inter ha ottenuto l’ok da parte di Oaktree per presentare un’offerta al rialzo. Dinnanzi ad una valutazione pari a 50 milioni di euro fatta per l’attaccante nigeriano, il club nerazzurro sembra essere deciso ad avvicinarsi sensibilmente alla somma richiesta dai bergamaschi.

Una volta trascorso il weekend, dunque, l’Inter formalizzerà una nuova offerta ufficiale pari a 45 milioni, sperando in una risposta finalmente favorevole da parte dell’Atalanta. A svelare cifre e tempistiche dell’operazione ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, con un post su Instagram rivolto ai tifosi nerazzurri.

Questa l’indiscrezione: “Oaktree ha messo a disposizione di Marotta e Ausilio 100 milioni per il mercato. Lookman è acquisto prioritario: la prossima settimana l’Inter alzerà l’offerta a 45. Poi la palla passerà a Percassi (Pagliuca) e allo stesso Lookman”.