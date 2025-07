L’Inter chiude l’affare: Romano SVELA le visite mediche

L’Inter ha portato a termine nelle scorse ore un ultimo importante affare che nel weekend potrebbe già diventare ufficiale. Si tratta di una fase di mercato molto importante per il club nerazzurro che, in attesa di sferrare gli ultimi colpi in entrata, sta lavorando assiduamente anche sulle alcune uscite necessarie per rimpinguare le casse.

Tra queste, ecco che è stato chiuso il passaggio di Tajon Buchanan al Villarreal. Dopo il prestito al club spagnolo degli ultimi sei mesi della passata stagione, l’esterno canadese si trasferiste stavolta a titolo definitivo. Come confermato da Fabrizio Romano, l’accordo tra i due club è totale e sono già state fissate anche le visite mediche del calciatore.

Questi tutti i dettagli sulla cessione di Buchanan da parte dell’Inter: “Il Villarreal ingaggia Tajon Buchanan dall’Inter per € 9 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, documenti in fase di preparazione. Visite mediche nel fine settimana”.