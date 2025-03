Retroscena Inzaghi: contatti con due big d’Europa

Uno dei punti fermi dell’Inter che ha avuto molti meriti nella crescita degli ultimi anni sia in campo europeo che in Serie A, è certamente il suo allenatore Simone Inzaghi. Nelle scorse ore il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha confermato che è vicina l’intesa per il rinnovo del contratto.

Tuttavia, in passato l’allenatore dell’Inter avrebbe potuto lasciare la guida della prima squadra dopo una serie di interessamenti da parte di un paio di big europee: a svelare questo retroscena sono i colleghi de Il Giorno. Prima ci aveva provato il PSG che era interessato ad Inzaghi prima di prendere Luis Enrique.

Un anno fa invece è stato il turno del Liverpool, la cui panchina era vacante dopo la scelta di Jurgen Klopp di salutare la squadra. Prima di trovare un accordo con Arne Slot, il club inglese aveva fatto un sondaggio per Inzaghi ma l’allenatore piacentino ha sempre dato la sua priorità all’Inter e ora può anche rinnovare.