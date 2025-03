Altro KO grave in Nazionale: difesa a pezzi per Bayern-Inter

Tutti i tifosi nerazzurri aspettano con ansia la sfida Bayern-Inter che vale per i quarti di finale di Champions League e che potrebbe essere motivo di grande gioia (o di rammarico) vista l’enorme posta in gioco che c’è in palio. L’andata di questa partita si giocherà in Germania, martedì 8 aprile alle ore 21:00.

A Monaco di Baviera l’Inter andrà con la speranza di poter fare un bel risultato e anche di poter contare su tutti i suoi titolari. La stessa cosa invece non la può pensare il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany che in queste ore deve fare i conti con l’infortunio di Alphonso Davies.

Non solo il canadese però sarà assente contro l’Inter, oggi il Bayern Monaco ha reso noto che anche il difensore Dayot Upamecano sarà fuori per diverse settimane dopo un infortunio con la Francia: “A Upamecano è stata diagnosticata una lesione al ginocchio sinistro, il che significa che non sarà a disposizione del Bayern per diverse settimane”.