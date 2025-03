Addio Inter-Bayern: rottura del crociato e stagione finita

Ad aprile l’Inter giocherà tantissime partite tutte ravvicinate e avrà in ballo la possibile conquista di tutti i principali trofei della stagione come lo Scudetto e la Coppa Italia (in semifinale col Milan) ma soprattutto la Champions League per la quale sono attesi i quarti di finale contro una big come il Bayern Monaco.

La sfida contro i tedeschi sarà una delle più importanti della stagione e ora che i nerazzurri di Simone Inzaghi sono arrivati nelle migliori 8 squadre d’Europa non vogliono di certo fermarsi. Tuttavia, la formazione bavarese è alle prese con dei problemi in porta ma adesso l’emergenza è ancora più grave.

Sui propri canali social ufficiali, il Bayern Monaco ha infatti annunciato che uno dei big della sua rosa come Alphonso Davies ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Il terzino sinistro classe 2000 si è fatto male nelle scorse ore con la maglia della sua Nazionale, il Canada: per lui ovviamente la stagione si chiude qui e salterà quindi le due partite contro l’Inter.