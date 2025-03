Pronto per Inzaghi il super PREMIO in caso di Scudetto

Nelle scorse ore il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, aveva di fatto annunciato che il rinnovo di contratto dell’allenatore, Simone Inzaghi, fosse molto vicino. Tutta la dirigenza nerazzurra apprezza molto il lavoro del tecnico e lo stima come persona, motivo per il quale vuole mandare avanti questo rapporto.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, la società di viale della Liberazione ha pronto anche un ricco premio per Inzaghi che arriverà in caso di vittoria dello Scudetto per il secondo anno di fila. A nove giornate dal termine della Serie A, l’Inter è prima con tre punti in più del Napoli secondo e vuole continuare così.

Secondo la rosea, il club nerazzurro ha pronto un milione di euro di bonus Scudetto per l’allenatore ex Lazio che in questi quattro anni di lavoro sulla panchina dell’Inter ha sempre alzato il livello dei risultati della squadra e anche il suo ingaggio è salito da 4 milioni agli attuali 6,5 (più potenziale 1 di bonus in caso di vittoria del 21° titolo).