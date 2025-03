Due giovani tornano all’Inter: la STRATEGIA con i prestiti

Nel processo di ringiovanimento che Oaktree vuole per l’Inter nel corso di questo 2025, molto passerà dagli acquisti della sessione estiva di mercato e da quali ragazzi del vivaio nerazzurro verranno scelti per essere tenuti nella rosa della prima squadra di mister Simone Inzaghi e del suo ottimo staff tecnico.

Già nel corso del Mondiale per Club di giugno e luglio si potranno avere diverse indicazioni su alcuni giovani come Valentin Carboni o Tomas Palacios per capire se saranno giudicati adatti al progetto. Tuttosport oggi sottolinea anche le situazioni di due giocatori italiani sotto controllo della stessa Inter.

Si tratta di Francesco Pio Esposito, punta classe 2005, che tornerà il 1 luglio dal prestito allo Spezia e sarà valutato in estate per capire come farlo crescere al meglio e poi di Giovanni Fabbian. Il centrocampista nato nel 2003 è formalmente di proprietà del Bologna ma l’Inter può ricomprarlo per 12 milioni e sono in corso riflessioni su questa opzione.