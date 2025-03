Ansia Taremi: si tocca la coscia con l’Iran, cosa filtra

La giornata di ieri ha visto la conclusione degli impegni dei giocatori dell’Inter in giro per il mondo con le rispettive Nazionali e il protagonista assoluto ieri è stato Mehdi Taremi. L’attaccante ex Porto ha segnato una doppietta per il suo Iran (con una stupenda prima rete) che è valsa il pass per il Mondiale 2026 alla selezione asiatica.

A discapito di una forma fisica che nei giorni precedenti pareva problematica, Taremi ha saputo rendersi protagonista contro l’Uzbekistan con due reti importantissime per il 2-2 finale. Tuttavia, nel finale di partita c’è stato un allarme che ha fatto preoccupare anche i tifosi dell’Inter e lo staff tecnico di mister Simone Inzaghi.

Al 95′, a pochi istanti quindi dalla fine del match, Taremi si è sdraiato a terra mentre si teneva la coscia. Stando a quanto si legge dall’edizione odierna di Tuttosport, non dovrebbe però essere nulla di grave ma, secondo quanto filtra, dovrebbe trattarsi solo di un fastidio dovuto al fatto che l’attaccante nerazzurro era stremato per l’ennesimo scatto della sua partita.