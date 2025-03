Confermato lo scambio col Napoli: vogliono Frattesi ad ogni costo

Nei giorni scorsi erano tornate di moda le voci di mercato che vedevano il Napoli fortemente interessato a prendere Davide Frattesi dall’Inter. La dirigenza partenopea e soprattutto l’allenatore Antonio Conte vedono infatti nel numero 16 nerazzurro un rinforzo importante per il loro centrocampo e in estate sono pronti a fare un’offerta.

Questa mattina conferma nuovamente questa indiscrezione di mercato anche Tuttosport. Il quotidiano piemontese riporta la notizia dell’interessamento per Frattesi scrivendo che il Napoli è pronto a tornare alla carica. L’Inter però dal canto suo potrebbe chiedere anche l’inserimento di un giocatore azzurro nell’affare.

Si tratta di Giacomo Raspadori che per l’Inter può diventare la giusta pedina di scambio con il Napoli. L’attaccante della Nazionale Italiana potrebbe essere un ottimo sostituto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, una punta di assoluto livello per dare il cambio alla ThuLa e che rappresenterebbe un passo in avanti al posto di Correa e Arnautovic che sono ormai ai saluti.