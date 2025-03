Marotta segue solo italiani: in mediana scelto il dopo Asllani

Come noto da diversi mesi ed è già stato confermato a più riprese anche sia dall’allenatore Simone Inzaghi che dal presidente Beppe Marotta, in estate l’Inter cambierà diversi interpreti della sua rosa. Dalle colonne di Tuttosport oggi si apprende del desiderio del numero uno nerazzurro di concentrarsi quasi del tutto su obiettivi italiani.

Il mercato in entrata dell’Inter è in fase di programmazione con tanti nomi che sono sul tavolo e in fase di studio da parte sia della dirigenza nerazzurro che dello staff tecnico. Un ruolo in cui si cercherà un rinforzo importante è la mediana dove serve un nuovo regista che possa prendere il posto di Asllani che non ha convinto in questa stagione.

Verrà infatti preso un nuovo centrocampista centrale che possa anche sostituire Calhanoglu visiti i suoi tanti infortuni negli ultimi mesi. In attesa della giusta offerta per Asllani, il nome segnato da Marotta sul taccuino di mercato dell’Inter è quello di Samuele Ricci per il quale si cercherà di convincere il Torino vincendo il duello con il Milan.