Sucic meglio di Brozovic: record ASSURDO in Nazionale

Il primo acquisto dell’Inter per la stagione 2025/26 risponde al nome di Petar Sucic. Il centrocampista classe 2003 ha già svolto le visite mediche con i nerazzurri ed è di fatto un nuovo rinforzo per la squadra di Simone Inzaghi, sebbene pe ragioni tecniche non sia ancora arrivato il comunicato ufficiale della società di viale della Liberazione.

Nel corso di questa sosta per le Nazionali c’è stato modo di vederlo all’opera da vicino visto che la Croazia era impegnata contro la Francia nei quarti di finali di Nations League. Nonostante la selezione balcanica sia stata eliminata dai transalpini ai calci di rigore, Sucic si è messo molto in mostra ricevendo grandi applausi e strappando un primato all’ex interista Marcelo Brozovic.

Sucic è infatti il primo calciatore nella storia della Nazionale croata che è riuscito a percorrere ben 17.943 metri in una partita, si tratta di un record che evidenza le qualità atletiche del centrocampista oggi in forza alla Dinamo Zagabria. È stato agevolato dal fatto che si sono giocati 120 minuti, però non è certamente la prima volta che la Croazia gioca i tempi supplementari nella sua storia.

Prima di lui il record apparteneva ad un ex interista come Marcelo Brozovic, noto ai tifosi di San Siro per i tantissimi km che percorreva in ogni partita. Il regista oggi all’Al-Nassr, nel Mondiale 2022 contro il Giappone percorse 16.700 metri, stabilendo l’attuale record in un match della Coppa del Mondo. Vedremo ora se nel 2026 Sucic riuscirà a batterlo.