Allarme portieri Bayern Monaco: “Sono entrambi KO”

Nelle scorse ore è uscita la notizia dell’infortunio di Manuel Neuer, esperto portiere e capitano del Bayern Monaco che quasi sicuramente sarà fuori per la sfida d’andata contro l’Inter per i quarti di Champions League. Ma per la formazione bavarese questo non è l’unico grattacapo in vista di quel match contro i nerazzurri.

Si è infatti infortunato anche il primo sostituto tra i pali della leggenda tedesca Neuer, ovvero il giovane portiere Jonas Urbig. Il talentuoso portiere del Bayern Monaco ha dovuto lasciare nelle scorse ore il ritiro della Germania U21 per un infortunio al piede subito in allenamento con la Nazionale.

Questo complica notevolmente il piano gara di Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco. Ora il tecnico dovrà infatti decidere se puntare su altre riserve come Daniel Peretz oppure l’esperto Sven Ulreich ma nessuno dei due potrà offrire le stesse garanzie di rendimento di Neuer o di un giovane su cui tutti puntano come Urbig.