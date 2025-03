Forfait per Bayern Monaco-Inter: zero chance per un titolare

Dopo le prime indiscrezioni circolate nelle scorse ore, giungono ulteriori dettagli in merito all’infortunio di uno dei protagonisti annunciati del quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Le due formazioni, infatti, si sfideranno nel match di andata il prossimo 8 aprile in Germania, mentre saranno di scena a San Siro per la gara di ritorno il 16 aprile.

Come riferito dalla Bild, la ricaduta dell’infortunio al polpaccio rimediata da Manuel Neuer in allenamento sembra essere più seria del previsto. Il portiere del Bayern Monaco, finito ko nel match di andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen, si perderà sicuramente i prossimi incontri in Bundesliga contro St. Pauli e Augsburg.

Secondo il quotidiano tedesco, le chance di un suo recupero per l’andata tra Bayern Monaco-Inter sono in questo momento pari a zero. Rimane una piccola speranza per il tecnico Vincent Kompany, invece, di recuperare Neuer per il match di ritorno a Milano del 16 aprile. Le sue condizioni, in ogni caso, verranno rivalutate meglio nei prossimi giorni.