Attenta Inter, Juve e Napoli piombano sul bomber

In questa stagione di Serie A sono emersi diversi nuovi talenti che si stanno imponendo ad alti livelli nel nostro campionato e per questo hanno attirato le attenzioni di grandi club, italiani e non solo. L’Inter ad esempio ha messo nel mirino due giovani argentini classe 2004 come Nico Paz del Como e Santiago Castro del Bologna.

I nerazzurri sperano di riuscire a metterli sotto contratto ma sul secondo ora c’è più concorrenza. Come scrive La Repubblica, l’attaccante rossoblù è infatti finito anche nella lista obiettivi di Juventus e Napoli che sono alla ricerca di forze fresche e giovani talentuosi per la prossima stagione, esattamente come l’Inter.

Per il presidente nerazzurro Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio ci sarà quindi da fare i conti anche con le possibili offerte estive al rialzo di queste due rivali. Il Bologna per Castro chiede una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro e ovviamente spererà in un’asta per far lievitare il prezzo del cartellino.