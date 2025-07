Braccio di ferro Inter-Bruges per Stankovic: cosa succede

Un affare che sino a poche ore fa sembrava in dirittura d’arrivo, ma che ha subito un improvviso rallentamento a pochi metri dal traguardo, quello tra l’Inter e il Bruges per la cessione di Aleksandar Stankovic. Il talentuoso centrocampista classe 2005 dovrebbe comunque trasferirsi in Belgio nei prossimi giorni, ma dovrà prima attendere un’intesa definitiva che tarda ad arrivare.

Questo perché, dopo aver raggiunto l’accordo sulle cifre della cessione, i due club non hanno ancora trovato la quadra sul prezzo della recompra. Stankovic porterà subito nelle casse dei nerazzurri ben 10 milioni di euro, mentre ballano ancora 5 milioni di euro tra Inter e Bruges sulla cifra della clausola per il riacquisto futuro della società interista.

L’Inter, come scritto da La Gazzetta dello Sport, vorrebbe chiudere inserendo una recompra da 25 milioni di euro, mentre il Bruges spinge per impostare l’opzione sui 30. La trattativa tra le due parti non è comunque a rischio e l’impressione è che si possa sbloccare nel corso delle prossime ore.