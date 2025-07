Svelate le prossime DUE mosse dell’Inter sul mercato

Reduce da una stagione contraddistinta da un finale traumatico, dalla sconfitta nella finale di Champions League all’eliminazione al veleno dal Mondiale per Club, l’Inter avrà il compito questa estate di azzerare ogni pensiero negativo pregresso e ritornare ad Appiano Gentile il prossimo 26 luglio con la voglia di alzare nuovi trofei dalla prossima stagione.

L’epilogo deludente in campionato, unito alla delusione per le due competizioni internazionali, non ha però scosso quello che era il piano iniziale del club nerazzurro. Contrariamente alle voci che si sono susseguite nelle scorse settimane, figlie soprattutto del durissimo attacco di Lautaro Martinez dopo la sconfitta con il Fluminense, la rosa dell’Inter non verrà rivoluzionata.

Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i titolari sono stati confermati tutti da parte della società, Calhanoglu compreso. Per questa ragione non sono previste cessioni illustri, bensì due soli colpi in entrata. Il primo, per il quale è stato stabilito un budget da 30 milioni di euro, è legato ad un nuovo difensore centrale e porta al profilo di Giovanni Leoni.

Il secondo, invece, verrà finanziato dalle cessioni dei numerosi esuberi e dovrebbe portare un trequartista al reparto avanzato di Cristian Chivu con caratteristiche inedite e diverse rispetto a quelle proprie dei quattro attaccanti della rosa nerazzurra.