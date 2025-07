Svelata l’unica VERA richiesta di Chivu sul mercato

Sin dal giorno in cui è stato annunciato come nuovo allenatore dell’Inter, Cristian Chivu si è immediatamente immerso con tutte se stesso in questa nuova esperienza sulla panchina nerazzurra. Il tecnico rumeno si è dunque messo a lavorare al fianco della società per cercare di programmare la prossima stagione e pianificare ogni mossa sul mercato.

Nell’approdo di Bonny dal Parma, ad esempio, Chivu ha avuto un ruolo determinante. E’ vero che l’Inter trattava da tempo con gli emiliani per il francese, ma è stato l’allenatore ad esprimere l’ultimo parere favorevole dopo averlo già allenato nei mesi precedenti. Un altro grande obiettivo del mercato nerazzurro sponsorizzato proprio dal tecnico interista, riguarda ancora un gioiellino di proprietà del Parma.

Stiamo parlando di Giovanni Leoni, difensore classe 2006 conteso anche dai rivali del Milan. Secondo quanto riportato da Sportitalia, si tratterebbe dell’unica vera richiesta formulata con insistenza da Chivu ai suoi dirigenti. Queste le ultime sul mercato dell’Inter: “Per la difesa fari sempre accesi su Leoni, unica vera richiesta di Chivu sul mercato anche senza cessioni a finanziare l’offerta. Marotta ed Ausilio cercheranno di accontentarlo”.