Repubblica: “Inter sul talento della Lazio da 40 milioni”

Altro nome a sorpresa accostato al mercato dell’Inter e già noto al campionato italiano. A riferire l’indiscrezione ci ha pensato questa mattina l’edizione romana de la Repubblica, secondo cui Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino del club nerazzurro per la prossima stagione uno dei migliori talenti di quest’anno della Lazio.

Stiamo parlando di Gustav Isaksen, esterno classe 2001 sbocciato in quest’ultima stagione con la formazione di Baroni. L’attaccante danese, nonostante le caratteristiche molto offensive, verrebbe utilizzato dal tecnico interista come esterno a tutta fascia. Un profilo ‘alla Ndoye’, altro calciatore che l’Inter aveva già visionato la scorsa estate e che tutt’ora rimane nei radar del club.

Come riferito dal quotidiano, oltre all’Inter anche il Tottenham “sarebbe disposto a spendere 40 milioni per il suo cartellino”. Un calciatore estremamente dotato nell’uno contro uno, di quelli che in questo momento probabilmente Inzaghi non si ritrova all’interno del suo organico. Allo stesso tempo, rimangono non pochi dubbi sulla collocazione tattica che Isaksen andrebbe ad occupare in nerazzurro, oltre ad una valutazione piuttosto alta.