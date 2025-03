Scudetto ormai complicatissimo: arriva il KO a Firenze

Per l’Inter è arrivata oggi un’altra sconfitta in territorio fiorentino, a testimonianza del fatto che in questa stagione quella sia una trasferta assolutamente da dimenticare. Dopo il pesante ko per 3-0 della prima squadra maschile al Franchi lo scorso 6 febbraio, oggi ha perso anche la formazione femminile nerazzurra.

Al Viola Park oggi l’Inter Woman oggi ha perso 1-0 e ha segnato Bonfantini la rete decisiva che regala i tre punti alle ragazze viola. Per le nerazzurre di mister Gianpiero Piovani non sono ancora arrivate vittorie nella Poule Scudetto e i tre punti mancano da inizio febbraio, proprio contro la Fiorentina.

Il sogno Scudetto ora rischia di essere compromesso visto che la Juventus prima ha 10 punti in più dell’Inter seconda e sarà molto complicato rimontare questo svantaggio nelle ultime giornate. Per la squadra femminile nerazzurra rimane però ancora da lottare per uno dei primi tre posti che valgono l’accesso alla Champions League.