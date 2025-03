Infinity League: ecco i risultati delle leggende interiste

In questo fine settimana fermo a livello di campionati di club, con la Serie A e le altre principali leghe europee in sosta per le gare delle Nazionali, c’è stato spazio per altri tipi di partite. In Germania a Monaco di Baviera si è svolto un torneo chiamato DAZN Infinity League che era un concentrato di calcio ed intrattenimento al quale ha partecipato anche l’Inter.

Il club nerazzurro è stato uno dei 4 invitati assieme a Juventus, Borussia Dortmund e ovviamente i padroni di casa del Bayern Monaco. Si trattava di partite 5 vs 5 con regole particolari alle quale hanno partecipato atleti sia maschili che femminili di diverse categorie: erano presenti leggende dei club (nell’Inter ad esempio Zanetti, Cambiassi e Regina Baresi) oppure giovani talenti e content creator del web.

Le prime due partite non sono state fortunate per i nerazzurri che hanno perso sia contro il Bayern Monaco 9-3 che contro il Borussia Dortmund 5-3. Nella terza ed ultima gara è però arrivata una bella vittoria contro la Juventus con un netto 10-6 che ha fatto esultare i tifosi dell’Inter presenti a questo evento dalle tinte molto social che ha visto il trionfo del Bayern con l’ex nerazzurro Lucio votato MVP.