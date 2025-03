Beukema e Hien scalzati: si fa strada un altro nome per la difesa

In questi giorni di sosta del campionato di Serie A, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera di poter recuperare quanti più infortunati possibili per il rush finale della stagione. Nel frattempo la dirigenza dell’Inter riflette sul mercato e ragiona su quali colpi sia necessari per rinforzare la squadra.

Uno degli obiettivi di Oaktree è quello di abbassare l’età media, motivo per il quale sono in bilico due colonne come De Vrij e Acerbi. Per sostituirli l’Inter sta ragionando un un ventaglio di nomi fra cui sono presenti anche quelli di Sam Beukema del Bologna e quello di Isak Hien dell’Atalanta.

Secondo quanto si legge dal Corriere dello Sport odierno, entrambi sono stati scalzati dal ritorno di moda di Jaka Bijol dell’Udinese. Il centrale sloveno ha superato la concorrenza e l’Inter ora cercherà di abbassare le richieste del club friulano che sono fissate attorno ai 20 milioni di euro senza contropartite tecniche.