L’Inter fissa il prezzo di Asllani: “Interesse concreto”

Sono giornate importanti in casa Inter per quanto riguarda le possibili cessioni in questa finestra di mercato. A centrocampo, in particolare, non c’è solo la questione Calhanoglu a tenere banco: anche Kristjan Asllani, infatti, potrebbe lasciare i nerazzurri.

Su di lui ci sarebbe l’interesse del Real Betis, riportato da più testate in Spagna. Conferme in merito, arrivano anche da Fabrizio Biasin, che, tramite i propri profili social, ha confermato il gradimento del club di Siviglia per Asllani.

Il giornalista, però, ha specificato come l’interesse sia “concreto”, ma ha sottolineato come i due club non abbiano ancora discusso le cifre dell’eventuale operazione. Al tempo stesso, però, l’Inter avrebbe già in mente una valutazione del giocatore, da circa 18-20 milioni di euro.