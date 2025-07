Thuram-Inter, SPARISCE la maxi-Clausola: che succede adesso

La clausola rescissoria presente nel contratto di Denzel Dumfries sta tenendo in apprensione il mondo Inter in questi giorni. Tuttavia, i tifosi nerazzurri potranno presto tirare un sospiro di sollievo per un altro possibile addio con la stessa modalità.

Infatti, come confermato da Matteo Moretto, oggi a mezzanotte dovrebbe scadere la clausola da 85 milioni di euro per l’acquisto di Marcus Thuram. Da domani, pertanto, non ci sarà più il rischio di perdere improvvisamente l’attaccante francese, nel caso un club fosse intenzionato a pagare quella cifra.

La sparizione della clausola, pertanto, sembra blindare il futuro di Thuram all’Inter. Improbabile, infatti, sia che qualcuno decida di pagare la somma nelle poche ore rimaste (cosa complicata anche a livello burocratico), sia che la dirigenza nerazzurra possa aprire a una sua cessione per altre cifre.