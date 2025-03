Infortunio al ginocchio: nuovo KO verso Bayern-Inter

Altro possibile infortunio ufficiale che rischia di incidere pesantemente sui quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Le due formazioni, infatti, si scontreranno nelle due gare di andata e ritorno in programma l’8 aprile in Germania e il 16 dello stesso mese a San Siro.

Dopo lo stop ufficiale di Manuel Neuer che dovrebbe perdersi almeno la sfida di andata, da questa sosta dedicata alle Nazionali è arrivata un’altra brutta notizia per Vincent Kompany. Ieri sera, nella sfida tra Stati Uniti e Canada, Alphonso Davies è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio.

L’esterno del Bayern Monaco ha avuto la peggio in un contrasto con Agyemang ed ha riportato un forte dolore al ginocchio sinistro. Il terzino rientrerà nelle prossime ore in Germania dove si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità dello stop. In attesa di un responso ufficiale, la sua presenza è in bilico per i quarti contro l’Inter.