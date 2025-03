Inzaghi senza TRE big per Inter-Udinese: “Assenti sicuri”

E’ iniziata quest’oggi una nuova settimana che porterà al ritorno in campo dell’Inter nel match fissato per domenica 30 marzo alle 18.00 contro l’Udinese a San Siro. La formazione nerazzurra si sta per lasciare alle spalle una pausa Nazionali che per fortuna non ha causato altre defezioni all’organico di Simone Inzaghi rispetto ai già numerosi calciatori presenti in infermeria.

Anche per questa ragione, come riferito questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro sa già che per l’impegno di campionato non avrà a disposizione sicuramente tre big. Il primo è Lautaro Martinez, rientrato in anticipo dal rientro con l’Argentina per un problema al muscolo ischio-tibiale che verrà approfondito meglio quest’oggi con esami strumentali.

Stessa sorte per Denzel Dumfries, anche lui costretto a rinunciare alla chiamata della Nazionale Olandese per un problema alla coscia accusato nell’ultimo incontro di Serie A con l’Atalanta. L’esterno, così come il suo capitano, nella giornata odierna sosterrà nuovi esami clinici.

Il terzo big che Inzaghi non avrà a disposizione contro l’Udinese, infine, è Alessandro Bastoni. Il centrale si è fatto espellere contro l’Atalanta e dovrà scontare un turno di squalifica. Al rientro in campionato contro il Parma, però, tornerà in diffida e dunque nuovamente a rischio sanzione.