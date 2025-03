Quest’oggi inizia una settimana importante in casa Inter nella quale, oltre a preparare il match di domenica con l’Udinese, Simone Inzaghi potrà cercare di accelerare il recupero di alcuni suoi big. Tra questi, occhi puntati soprattutto su Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, entrambi alle prese con terapie per via degli infortuni accusati appena prima della sosta.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, i due interisti quest’oggi si sottoporranno ad esami strumentali. L’argentino per valutare l’entità del fastidio al muscolo ischio-tibiale, mentre l’olandese dovrà verificare il problema alla coscia destra avuto nel finale del successo di Bergamo sull’Atalanta.

Entrambi salteranno sicuramente il prossimo match di Serie A tra Inter-Udinese, ma avranno tra loro tempi di recupero diversi. Mentre Lautaro potrebbe tornare tra i convocati di Milan-Inter di Coppa Italia, su Dumfries si lavorerà soprattutto per averlo al meglio in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco-Inter dell’8 aprile.