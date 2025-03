Calhanoglu spinge Arda Guler all’Inter: “Ecco cosa vuole”

Tra i migliori in campo nella larga vittoria ottenuta dalla Turchia sull’Ungheria nel match di Nations League di ieri sera, Hakan Calhanoglu si è pure tolto la soddisfazione di andare a rete sbloccando l’incontro su calcio di rigore. Nella stessa serata, anche il connazionale Arda Guler ha trovato la via del gol ed è stato protagonista delle parole pronunciate nel post-partita dal centrocampista dell’Inter.

Calhanoglu, intervistato ai microfoni di Sportmediaset, ha infatti commentato i rumors di mercato secondo cui il talento del Real Madrid potrebbe finire la prossima estate all’Inter. Queste le parole del play nerazzurro: “L’ho già detto qualche giorno fa, non posso aggiungere altre cose. Vediamo cosa succederà, però il mio pensiero è solo per lui che vuole giocare di più”.

TROFEI – “Speriamo di vincere tutto. Sicuramente noi proviamo a rappresentare l’Inter nel migliore dei modi, abbiamo un’enorme responsabilità, lo sappiamo. In Italia ho già vinto tutto, il mio obiettivo è vincere la Champions. Il mio sogno, dato che due anni fa abbiamo perso la finale è tornarci in finale e vincerla. E magari vincere anche il Pallone d’Oro. Poi alzare ancora lo Scudetto è un’altra roba importante”.

ASLLANI – “Lo ringrazio per quello che ha detto. Noi siamo sempre lì, quelli con più esperienza stanno aiutando gli altri. Kri ha un enorme talento, ha le qualità per giocare nell’Inter. Sicuramente non è facile per lui, ma lo stiamo aiutando, lui merita di più. Quando ha avuto spazio, ha fatto il suo lavoro. Deve continuare così”.