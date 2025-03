Futuro De Vrij e Acerbi: arriva l’ANNUNCIO

La concentrazione dell’Inter in questo momento della stagione è senza dubbio focalizzata sulla lotta Scudetto e sul percorso nelle due competizioni ad eliminazione diretta come Coppa Italia e Champions League. La dirigenza della società nerazzurra è però già a lavoro anche sulla programmazione della prossima annata.

I nerazzurri devono infatti rinnovare la propria rosa andando ad abbassare l’età media e per questo motivo due difensori esperti come Stefan De Vrij e Francesco Acerbi non sono certi di poter rimanere entrambi ancora all’Inter nel prossimo campionato. Il loro agente Federico Pastorello però non sembra di questo avviso come dichiarato in una recente intervista a TMW:

“Per come stanno giocando credo non ci dovrebbero essere dubbi sul futuro. Aspettiamo la decisione della società, dell’allenatore e dei direttori: spetta a loro visto che le opzioni sono a loro favore, ci sono dei tempi tecnici che andranno rispettati. Però credo che in campo i ragazzi stanno dimostrando di meritare una riconferma, che entrambi vorrebbero. Se poi le decisioni saranno diverse da queste le rispetteremo e comunque sono convinto che i ragazzi ringrazieranno in ogni caso: Stefan è all’Inter da tanti anni, Francesco da un po’ meno ma entrambi hanno vissuto tante soddisfazioni ed emozioni. Sono decisioni che spettano all’Inter e che prenderemo con serenità”.