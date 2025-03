Caos totale alla Juve: “Esonero di Motta costa 20 milioni”

Il rendimento recente della Juventus è stato molto negativo con 7 gol subiti e nessuno fatto nelle ultime due partite di Serie A. Secondo le ultime voci riportate da Sky Sport è molto vicino ormai l’esonero del tecnico Thiago Motta e già stasera dovrebbe arrivare a Torino come nuovo allenatore bianconero, l’ex Lazio e Marsiglia Igor Tudor.

L’esonero dell’ex centrocampista dell’Inter è però un problema economico non da poco per la Juventus, come sottolinea il giornalista Maurizio Pistocchi. Al club torinese questo cambio in panchina costerà infatti 20 milioni di euro che vanno sommati ad un problema in Tribunale visto che la società bianconera dovrà risarcire Cristiano Ronaldo per circa 19,5 milioni di euro, sempre secondo il giornalista.