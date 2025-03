Inter, Asllani via: non solo Sucic, c’è un SOGNO per la mediana

Nella sessione invernale di mercato l’Inter ha già messo a segno il primo colpo per la prossima stagione che risponde al nome di Petar Sucic, talentuoso giovane 21enne prelevato dalla Dinamo Zagabria. Si tratta di un innesto sul quale il club nerazzurro punta molto per il futuro e potrà già testarlo nel Mondiale per Club di giugno.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive però che Sucic non sarà l’unico rinforzo in mediana per l’Inter. Il giornale romano infatti oggi afferma che Kristjan Asllani è sempre più in bilico e che a fine stagione potrà salutare la squadra di Simone Inzaghi. In caso di addio sia dell’albanese che di Davide Frattesi, servirà quindi un altro innesto all’Inter.

Il sogno che viene citato dal quotidiano è sempre quello di Nico Paz che ovviamente non ricoprirebbe il ruolo di regista davanti alla difesa come fa Asllani ma giocherebbe come collante tra il centrocampo e l’attacco per sfruttare al meglio le sue qualità tecniche nell’uno contro uno e anche le sue doti di assist-man che abbiamo imparato a vedere quest’anno mentre gioca a Como.